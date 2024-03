Stand: 13.03.2024 20:26 Uhr Mit geklauten Kennzeichen unterwegs: Polizei stoppt 18-Jährigen

Die Polizei hat im Landkreis Rotenburg in der Nacht zu Mittwoch einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt. Er war den Angaben zufolge ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen unterwegs. Ein Zeuge hatte in Bothel beobachtet, wie der Fahrer mit seinem Auto gegen eine Laterne gefahren ist, und den Vorfall gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, flüchtete der 18-Jährige mit dem silberfarbenen Kleinwagen. Mehrere Kilometer ignorierte er die Anhaltesignale der Beamten. Als sie den Wagen stoppten, waren in dem Fahrzeug noch drei weitere junge Leute.

