Tempolimits und Überholverbote auf kaum befahrbaren Feld- und Waldwegen: Das sorgt derzeit bei den Menschen in den Gemeinden Scheeßel und Zeven (Landkreis Rotenburg) für Belustigung. Wo höchstens mal ein Trecker vorbeikommt, folgt seit kurzem ein Verkehrsschild auf das andere: Sie warnen vor einer Baustelle, zeigen Tempo 70 und Überholverbot an - und wenige hundert Meter weiter gilt dann wieder freie Fahrt. "Aufstellen lassen hat die Schilder der Strombetreiber Tennet für den Bau der unterirdischen Stromtrasse Südlink", sagt eine Sprecherin des Landkreises Rotenburg. Dabei habe es wohl ein Missverständnis gegeben. Der Landkreis hatte demnach nur angeordnet, die Schilder an Land- und Kreisstraßen aufzustellen. Das Unternehmen habe es dann wohl etwas zu gut gemeint, so die Sprecherin. Eine Gefahr für den Verkehr sei daraus aber nicht entstanden: An den geforderten Stellen seien ebenfalls Schilder aufgestellt worden.

