Mit Rezept: NDR Köchin Zora Klipp kocht mit Landwirt aus Uelzen Stand: 10.12.2021 14:41 Uhr Länger und an der Frischluft gewachsen, auf dem Hof geschlachtet: Viele Köche in Niedersachsen sind begeistert von Lars Odefeys Hühnern. NDR Fernsehköchin Zora Klipp war bei ihm. Hier das Rezept.

Der Landwirt aus Uelzen gibt auf seinem Hof seinen robusten Hühnern mehr Zeit zum Wachsen. Je nach Rasse leben sie bis zu 26 Wochen - das ist bis zu sechsmal länger als in der Industrie, wie er sagt. Seine Weidehühner, Bresse Gauloise, Sulmtaler und Marans schlüpfen direkt auf seinem Hof, bleiben im Stall bis sie bereit sind, auf die Weide zu kommen. Bis sie in der eigenen Hofschlachterei geschlachtet werden, haben sie mehr Fett angesetzt. Diese Eigenschaft schätzt nicht nur Fernsehköchin Zora Klipp aus Zeven, sondern viele Köchinnen und Köche im Land. So beliefert der 38-Jährige Sterne-Küchen in Wolfsburg und Hannover.

Zora Klipps Rezept für einen rustikalen Eintopf (4-5 Personen):

Salz

Etwas Speiseöl

1 Huhn oder 4 Keulen und ein paar Flügel

2 Zwiebeln

4 Kartoffeln

1 kleines Stückchen Ingwer

2 Karotten

200 ml Rotwein

1 Chili (optional)

1 Knolle frischer Knoblauch

1 Dose passierte Tomaten

1 Orange

1 Stange Zimt

2 Sternanis

1 TL geräuchertes Paprikapulver

200 g Kirschtomaten

1 Bund Koriander

200 g Oliven

Und so geht es:

Das Huhn zerlegen und die übrigen Karkassen für Brühe oder ähnliches verwenden. Das Gemüse schälen und grob würfeln. Den Knoblauch der Breite nach zerteilen und die Orange in Scheiben schneiden.

Die Flügel und Keulen mit Salz bestreuen. Das Öl in einem Topf erhitzen und die Keulen und Flügel darin anbraten, bis sie goldgelb sind. Das Gemüse hinzufügen, kurz anschwitzen und anschließend mit dem Rotwein ablöschen. Die passierten Tomaten hinzufügen, die Dose noch einmal mit Wasser auffüllen und das ebenfalls in den Eintopf geben.

Die Hälfte des Korianders inklusive der Stiele hacken. Ingwer und Chili in Scheiben schneiden und mit dem Zimt, Sternanis, dem Paprikapulver sowie dem Koriander hinzufügen. Die Kirschtomaten im Ganzen mit hineinwerfen.

Den Eintopf rund 45 bis 60 Minuten leicht köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Zum Schluss die Brustfilets und die Oliven dazugeben und für weitere zehn Minuten sieden lassen. Nun den Eintopf mit Salz abschmecken, den restlichen Koriander hacken und den Eintopf damit garnieren.

