Stand: 13.11.2021 12:13 Uhr Missglücktes Überholmanöver: Kleinwagen prallt gegen Baum

Bei einem missglückten Überholmanöver im Landkreis Stade sind drei junge Männer verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei war der Fahrer nach dem Überholen eines anderen Autos beim Wiedereinscheren rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen mit den 16, 18 und 23 Jahre alten Insassen war laut Polizeiangaben in der Nacht zu Sonnabend auf einer Kreisstraße zwischen Bliedersdorf und Postmoor von der Straße abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleinwagen auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich dort. Die Feuerwehr befreite die drei eingeklemmten Insassen mit schwerem Gerät. Die schwer verletzten 16 und 18 Jahre alten Insassen wurden von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Der 23-jährige Fahrer kam per Rettungswagen in eine Klinik.

VIDEO: Horneburg: Drei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver (1 Min)

