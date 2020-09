Stand: 09.09.2020 08:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Missbrauchsprozess: Zwölf Jahre Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht in Lüneburg in einem Prozess um einen Missbrauchsfall in Winsen für einen Mann, der zwischen 2006 und 2019 mehrere Kinder misshandelt haben soll, zwölf Jahre Haft gefordert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen Der 53-Jährige hatte vor Gericht einen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Sein Verteidiger soll kommende Woche sein Plädoyer halten. Dann könnte auch das Urteil fallen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.09.2020 | 06:30 Uhr