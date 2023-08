Missbrauch von Töchtern? Staatsanwaltschaft schildert Vorwürfe Stand: 07.08.2023 16:18 Uhr Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen muss sich seit Montag ein 64-Jähriger vor dem Landgericht Stade verantworten. Bei den Opfern soll es sich um seine Töchter handeln.

Dem Mann werden 438 Straftaten zur Last gelegt, wie das Landgericht am Montag mitteilte. Diese soll er zwischen Oktober 2013 und November 2022 im Landkreis Harburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft beschrieb am Montag ausführlich die Fälle, die dem 64-Jährigen vorgeworfen werden. Als die Verbrechen 2013 begannen, war seine jüngste Tochter demnach fünf, ihre Schwester acht Jahre alt. Die Tatorte seien die Kinderbetten und das Ehebett gewesen. Der Mann soll sich immer dann an den Töchtern vergangen haben, wenn die Ehefrau und Mutter der Kinder die Wohnung verlassen hat.

Angeklagter in U-Haft in Bremervörde

Der Angeklagte betrat am Montag in Handschellen den Gerichtssaal. Er befindet sich in Untersuchungshaft in Bremervörde. Weil der der Tatverdächtige zu seinen Straftaten nicht öffentlich Stellung nehmen wollte, wurden Presse und Zuschauer ausgeschlossen. Die Anklage wurde aber öffentlich verlesen. Die Kammer hat vier weitere Verhandlungstermine bis Ende des Monats angesetzt.

