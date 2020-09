Stand: 16.09.2020 19:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Missbrauch in Kita: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Stade hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen Kita-Mitarbeiter im Landkreis Harburg wegen sexuellen Missbrauchs eingeleitet. Es gebe eine Strafanzeige, hieß es von der Behörde. Der Beschuldigte soll sich in einer Kindertagesstätte in Nenndorf (Gemeinde Rosengarten) an mehr als einem Kind vergangen haben. Der Mitarbeiter hat erst seit August in der Einrichtung gearbeitet. Er wurde freigestellt. Ein Sprecher des Landkreises Harburg sagte, das Jugendamt unterstütze die Kita bei der Nachbearbeitung und werde bei einem Elternabend mit Mitarbeitern vor Ort sein.

