Missbrauch in Kinderdorf bei Lüneburg: Erzieher vor Gericht Stand: 29.06.2023 15:04 Uhr Ein 63-Jähriger muss sich von Freitag an vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Über Jahrzehnte soll der Erzieher in einem Kinderdorf Jungen missbraucht haben.

116 Straftaten wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor. Die Vorwürfe lauten dem Gericht zufolge auf sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen sowie sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. In zwei der 116 Fälle soll es sich um versuchten Missbrauch gehandelt haben.

VIDEO: Missbrauch in Lüneburger Kinderdorf? Vorwürfe gegen Erzieher (05.06.2023) (3 Min)

Junge offenbarte sich einer Mitarbeiterin des Kinderdorfs

Die sechs mutmaßlichen Opfer, die in dem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg wohnten, waren zwischen 7 und 13 Jahre alt. Einer der Jungen hatte sich im Sommer 2022 einer Mitarbeiterin offenbart, wie der Geschäftsführer des Kinderdorfs, Andreas Olszewski, sagte. Man habe den Erzieher mit den Vorwürfen konfrontiert. Daraufhin habe sich der Mann selbst angezeigt.

Missbrauchsvorwürfe schon 2001 - Verfahren eingestellt

Die Taten soll der Erzieher zwischen 1999 und 2021 begangen haben. NDR Recherchen zeigen, dass es schon im Jahr 2001 Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gab. Das Verfahren wurde damals jedoch eingestellt. Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums lagen nicht genug Beweise vor.

Angeklagter hat Geständnis abgelegt

Für den Prozess am Landgericht sind wegen der Selbstanzeige und eines umfassenden Geständnisses des Angeklagten nur drei Verhandlungstage angesetzt. Solange der Mann das Geständnis nicht widerruft, bleibt den mutmaßlichen Opfern eine Aussage vor Gericht erspart. Der Prozess soll am 4. und am 6. Juli fortgeführt werden. Die Jugendkammer hat laut Gericht einen Sachverständigen hinzugezogen und zum zweiten Verhandlungstag eine Zeugin geladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2023 | 08:00 Uhr