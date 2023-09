Stand: 12.09.2023 20:20 Uhr Ministerium bestätigt: Schafe in Gräpel von Wolf gerissen

Bei den getöteten Schafen in Oldendorf-Himmelpforten (Landkreis Stade) handelt es sich um Wolfsrisse. Das teilte das niedersächsische Umweltministerium am Dienstag dem NDR Niedersachsen mit. Drei Proben seien analysiert worden, sagte ein Sprecher. "Bei zwei der Proben wurde eindeutig der Wolf GW1582m als Verursacher festgestellt." Bei der dritten Probe sei eine Individualisierung nicht möglich gewesen. Nach Angaben des Sprechers wurde besagtem Wolf bisher kein anderer Nutztierriss nachgewiesen. Ende August waren auf einer Weide in der Ortschaft Gräpel 18 Schafe getötet und 37 weitere so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden mussten. 30 weitere Schafe waren verletzt worden und zwei Tiere waren verschwunden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf