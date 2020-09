Stand: 25.09.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ministerin AKK besucht Heeresflieger in Faßberg

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht heute Morgen die Heeresflieger in der Lüneburger Heide. Bei dem Termin will sie sich unter anderem über den bevorstehenden Afghanistan-Einsatz der Truppe informieren. Bei dem Besuch in Faßberg sind auch Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geplant. In der Lüneburger Heide ist das Transporthubschrauberregiment 10 stationiert. Außerdem ist dort das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe untergebracht.

