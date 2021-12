Stand: 26.12.2021 14:49 Uhr Millionenschaden nach Brand in Supermarkt in Drochtersen

Ein Brand in einem Supermarkt in Drochtersen (Landkreis Stade) hat einen Schaden von einer Millionen Euro verursacht. Das Feuer war nach Polizeiangaben am Sonnabend im Bereich der Kühltresen im Kassenbereich ausgebrochen, die Ursache sei unklar. Den Einsatzkräften der Feuerwehr sei es schnell gelungen, den Brand zu löschen. Durch die starke Rauchentwicklung sei allerdings ein Großteil der Ware des Supermarktes in Mitleidenschaft gezogen und die Räumlichkeiten erheblich verschmutzt worden. Am Montag werde der Markt nicht öffnen, teilte die Polizei mit. Das Gebäude müsse saniert und gereinigt werden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.12.2021 | 15:00 Uhr