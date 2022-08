Millionenschaden: Halle von Baufirma in Harsefeld brennt ab Stand: 09.08.2022 10:20 Uhr Auf dem Gelände eines Bauunternehmens in Harsefeld (Landkreis Stade) ist eine 2.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, eine Bahnstrecke gesperrt.

Den Schaden bei Viebrockhaus schätzt die Polizei nach bisherigen Informationen auf mindestens drei Millionen Euro, wie ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Das Feuer war demnach am frühen Dienstagmorgen in dem Gebäude mit Baustoffen ausgebrochen. Der starke Rauch sei kilometerweit zu sehen gewesen. Rund 150 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, wie es weiter hieß.

VIDEO: Großbrand in Harsefeld ist unter Kontrolle (1 Min)

Vor Kurzem Brand in derselben Straße

Die Ursache für den Großbrand sei bislang unklar, so der Polizeisprecher. Sachverständige könnten voraussichtlich erst gegen Ende der Woche in der Ruine auf Spurensuche gehen. Erst vor Kurzem hatte in derselben Straße in Harsefeld ein Schuppen gebrannt. Ob es einen Zusammenhang gibt, werde geprüft.

Bahnverbindung Buxtehude-Bremervörde gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Buxtehude und Bremervörde war wegen der Löscharbeiten zeitweise gesperrt. Der starke Rauch war weithin sichtbar, Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2022 | 13:30 Uhr