Millionenschaden: Brand zerstört Lagerhalle in Salzhausen Stand: 08.05.2023 08:21 Uhr Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Salzhausen (Landkreis Harburg) ist am Sonntag laut Polizei ein Schaden von bis zu 20 Millionen Euro entstanden. Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurde die rund 1.500 Quadratmeter große Lagerhalle eines metallverarbeitenden Betriebs am Sonntagabend völlig zerstört. Anrufer hatten am Nachmittag eine Explosion und eine riesige schwarze Rauchwolke gemeldet. Zugleich ging bei der Polizei ein Einbruchsalarm aus dem Betrieb ein.

Feuerwehr sieht meterhohe Flammen

Um die 300 Feuerwehrleute rückten an, sie sahen teils schon von weitem eine große Rauchwolke aufsteigen. Vor Ort drangen dichter schwarzer Rauch und meterhohe, in den Himmel steigende Flammen aus dem Gebäude. Benachbarte Wohnhäuser wurden evakuiert, die Bevölkerung in den umliegenden Ortschaften sollte Fenster und Türen geschlossen halten.

Mehrere Explosionen bei Löscharbeiten

Während der Löscharbeiten kam es laut Feuerwehr zu mehreren kleinere Explosionen, woraufhin sich die Einsatzkräfte vorübergehend zurückziehen mussten. Zudem bog sich die metallische Außenverkleidung der Halle im Brandverlauf nach innen. Brandstellen mussten vom Löschwasser abgeschirmt und ein Privatunternehmen kontaktiert werden, das mit einem Bagger die Außenverkleidung der Halle an mehreren Stellen entfernte.

Schaden von 10 bis 20 Millionen Euro

Am späten Abend konnte das Feuer gelöscht werden. In der Halle verbrannten nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche wertvolle Produktionsmaschinen. Der Schaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei 10 bis 20 Millionen Euro. Verletzte gab es wohl keine, hieß es weiter. Die Brandursache ist noch unklar. Brandermittler konnten die Halle wegen der hohen Temperaturen und Einsturzgefahr noch nicht betreten.

