Stand: 16.03.2022 15:45 Uhr Militärfahrzeug mit Munition an Bord brennt bei Soltau

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts ist am frühen Mittwochmorgen der Anhänger eines Gespanns des niederländischen Militärs bei Soltau in Brand geraten. Das Fahrzeug hatte Munition geladen. Es konnte nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr gelöscht werden. "Personen kamen nicht zu Schaden - zu Zwischenfällen kam es nicht", hieß es in einer Mitteilung. Rettungskräfte richteten einen Sicherheitsradius ein, in den auch die in unmittelbarer Nähe verlaufende A7 fiel. Die Autobahn war deshalb kurzfristig gesperrt. Nachdem der Radius verringert wurde, konnte die Sperrung nach wenigen Minuten aufgehoben werden.

