Stand: 11.06.2021 07:31 Uhr Milchbauern demonstrieren für höhere Milchpreise

Milchbauern wollen am Freitag vor Molkereien des Deutschen Milchkontors in Zeven und Elsdorf (beide Landkreis Rotenburg) sowie Edewecht (Landkreis Ammerland) protestieren. Am Mittag wollen Landwirte mit Traktoren vor die Zentrale des Milchkontors in der Bremer Neustadt ziehen. Ihr Protest richtet sich gegen die aus ihrer Sicht zu niedrigen Erzeugerpreise. Aufgerufen dazu hat die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Laut Milchbauern zahlen andere Molkereien in Deutschland ihren Lieferanten bis zu drei Cent mehr je Liter Milch.

