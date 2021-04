Mienenbüttel: Zukunft des früheren Tierlabor-Geländes offen Stand: 23.04.2021 14:31 Uhr Nach der Schließung des umstrittenen Tierversuchslabors in Mienenbüttel sorgen die neuen Pläne des Betreiberunternehmens LPT für Kritik aus der Politik in der Gemeinde Neu Wulmstorf.

Unter dem neuen Namen Provivo Biosciences will das Unternehmen auf dem Gelände eine Tierauffangstation eröffnen. Zuvor war auch eine Tierklinik und eine Tierpension mit Wellnesscharakter im Gespräch. Das sieht Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig (SPD) höchst kritisch. Den meisten der Ratsmitglieder wäre es nach Informationen des NDR in Niedersachsen am liebsten, wenn auf dem ehemaligen Laborgelände gar nichts mehr mit Tieren gemacht würde.

Keine Änderung des Flächennutzungsplans

Laut Rosenzweig kann die Gemeinde wahrscheinlich rechtlich nichts gegen die Pläne einer Tierauffangstation ausrichten. Deutlich wurde aber bei der Sitzung, dass es eine Tierklinik, ein Wellnesshotel für Hunde und Katzen oder ähnliches in Mienenbüttel wohl nicht geben wird. Denn das würde nicht dem derzeit geltenden Flächennutzungsplan entsprechen. Das Unternehmen Provivo Biosciences müsste für seine Ideen beantragen, dass der Plan geändert wird. Da sich die Politiker in der Gemeinde sehr deutlich gegen die Vorhaben positioniert haben, ist kaum zu erwarten, dass einer Änderung stattgegeben würde.

Videos 2 Min Aus ehemaligem Versuchslabor soll Tierschutzzentrum werden Im Landkreis Harburg soll auf dem Gelände des Labors "LPT" ein Tierzentrum entstehen. Tierschützer sind skeptisch. (02.03.2021) 2 Min

Nur Nebelkerzen gezündet?

Provivo Biosciences hatte zuvor deutlich gemacht, dass der Betrieb der Anlage von einem unabhängigen Verein übernommen werden soll. Da das Unternehmen aber bis auf weiteres Eigentümer des Grundstücks ist, schwingt bei vielen Anwohnern nach NDR Informationen der Vorwurf mit, dass das Unternehmen mit dem vermeintlichen Tierwohl Nebelkerzen zünden wolle. Die Gemeinde hat ihre Stellungnahme zu dem geplanten Projekt jetzt abgegeben. Endgültig entscheidet dann der Landkreis Harburg, ob es in Mienenbüttel die Auffangstation geben wird. Wann das ansteht, konnte ein Kreis-Sprecher am Freitag aber nicht sagen.

