Stand: 01.06.2021 12:18 Uhr Mienenbüttel: Wird Ex-Versuchslabor zum Tierheim?

Für die geplante Tierauffangstation auf dem Gelände des früheren LPT Tierversuchslabors in Mienenbüttel steht eine Baugenehmigung weiterhin aus. Das hat eine Sprecherin des Landkreises Harburg bestätigt. So fehle unter anderem ein ausreichender Sachkundenachweis. Unterdessen ist der Landkreis dem Hinweis von Tierschützern nachgegangen, dass auf dem Gelände unrechtmäßig zwei Lämmer gehalten würden und damit gegen das vom Landkreis verfügte Tierhaltungsverbot verstoßen werde. Dem Landkreis zufolge gehören die Lämmer einem Angestellten und sind nur zeitweise dort - der Landkreis habe also keine Handhabe, hieß es weiter. Die Firma LPT, die sich nun Provivo Biosciences GmbH nennt, hatte im Neu Wulmstorfer Ort Mienenbüttel jahrelang ein Tierversuchslabor betrieben. Tierschützer hatten dort unhaltbare Zustände aufgedeckt, die zur Schließung der Einrichtung führten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.06.2021 | 15:00 Uhr