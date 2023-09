Stand: 01.09.2023 06:55 Uhr Metronom: Wieder zu wenig Kapazität für Fußballfans

Die Metronom-Eisenbahngesellschaft bittet Fans des FC St. Pauli, einen Umweg zum heutigen Auswärtsspiel in Braunschweig zu fahren. Es gibt zwar eine Erixx-Verbindung von Uelzen nach Braunschweig, diese hat aber nach Angaben des Metronom nicht die Kapazität, um die erwartete Anzahl an Fußballfans zu transportieren. Außerdem wird die Verbindung von einem Schienenersatzverkehr unterbrochen. Deshalb bittet das Unternehmen die St. Paulianer, über Hannover nach Braunschweig anzureisen. Schon am vergangenen Wochenende hatte die Metronom-Gesellschaft HSV-Fans gebeten, für die Rückfahrt nach dem Auswärtsspiel in Hannover gänzlich andere Verkehrsmittel zu nutzen.

