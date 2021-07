Stand: 14.07.2021 12:37 Uhr Metronom: Neuer Doppelstockwagen rollt zwischen Großstädten

Seit Montag fährt ein erster neuer, geräumigerer Doppelstockwagen auf der Metronom-Strecke zwischen Hannover, Hamburg und Bremen. Nach Angaben der Landesnahverkehrsgesellschaft herrscht dort besonders viel Betrieb. Der neue Wagen biete mehr Platz für Kinderwagen und Rollstühle. Der zweite Wagen werde noch nicht im regulären Betrieb eingesetzt, weil darauf zunächst noch Lokführer geschult werden. Auf der Erixx-Strecke im Heidekreis ändere sich an den Wagen aber vorerst nichts, so die Landesverkehrsgesellschaft. Auf dieser Strecke hatten sich immer wieder E-Rolli-Fahrer beklagt, dass sie von Erixx-Zügen nicht mitgenommen wurden, weil ihre Rollstühle in den engen alten Wagen die Fluchtwege versperren.

