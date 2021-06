Stand: 28.06.2021 07:49 Uhr Messerstich in Lüneburg: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Nach einer Messerstecherei mit einem Schwerverletzten in Lüneburg sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft, wie die Polizei bestätigt. Der 23-Jährige soll demnach in der Nacht zu Sonnabend in der Innenstadt auf einen 21 Jahre alten Bekannten eingestochen haben. Dieser musste im Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Lebensgefährtin des 21-Jährigen habe den Täter schließlich aus dem Haus gedrängt und die Tür verschlossen. Zunächst flüchtete der mutmaßliche Täter mit einem Fahrrad, wurde von Einsatzkräften später festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, dazu macht die Polizei bisher keine Angaben.

