Stand: 26.08.2022 14:12 Uhr Messerstecherei in Lüneburg: 23-Jähriger in Lebensgefahr

Nach einer Messerstecherei in der vergangenen Nacht im Lüneburger Stadtteil Neu Hagen schwebt ein 23-jähriger Mann in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter - ein 33-Jähriger - wurde nach Angaben der Lüneburger Polizei kurz nach der Tat in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille. Laut einer Zeugenaussage soll es im Vorfeld der Tat Streit gegeben haben. Mehr war zunächst nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.08.2022 | 13:30 Uhr