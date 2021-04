Stand: 25.04.2021 09:03 Uhr Messerattacke in Obdachlosenheim - Mann in Lebensgefahr

Bei einem Streit in einem Obdachlosenheim in Lüneburg hat am Sonnabend ein 40-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei stach ein 27 Jahre alter Bewohner mit einem Messer mehrfach auf den Mann ein und verletzte ihn am Bein und am Oberkörper. Das Opfer musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst aus der Unterkunft in der Lüneburger Innenstadt, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.

