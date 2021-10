Stand: 11.10.2021 12:48 Uhr Messerangriff an Leuphana-Universität: 21-Jähriger verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann ist in Lüneburg am Montagvormittag mit einem Messer angegriffen und oberflächlich am Hals verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Tutor in ein Klinikum. Die Polizei hat nach kurzer Fahndung einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den Mann aus dem Landkreis Lüneburg werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilten die Beamten mit. Laut Polizeiangaben hatte der mutmaßliche Täter den 21-Jährigen auf der Mensawiese attackiert, als dieser dort mit einer mit einer Gruppe Studenten Sport machte. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. Ein Streifenpolizist entdeckte den Gesuchten wenig später, alarmierte eine weitere Streife und nahm ihn fest. Die Hintergründe der Tat seien bislang nicht geklärt, hieß es. Ob der Mann persönliche Verbindungen zur Universität oder dem verletzten 21-Jährigen hat, ist bislang unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.10.2021 | 13:30 Uhr