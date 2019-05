Stand: 20.05.2019 06:47 Uhr

Merkel besucht Heeresstandort Munster

Sieben Jahre nach ihrem ersten Besuch an Deutschlands größtem Heeresstandort kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute erneut nach Munster im Heidekreis. Der Anlass: Deutschland ist in diesem Jahr hauptverantwortlich für die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Diese Truppe, auch Speerspitze der NATO genannt, besteht aus 8.000 Soldaten und wurde 2014 ins Leben gerufen. Die Panzerlehrbrigade 9 aus Munster stellt allein 4.000 dieser Soldaten, in Munster wird die Speerspitze auch koordiniert. Das bedeutet, dass im Fall eines Einsatzes der Eingreiftruppe mehrere Hundert Soldaten innerhalb von zwei bis drei Tagen in Munster oder zumindest abmarschbereit sein müssen. Zudem müssen erforderliche Gerätschaften bereitstehen. Angesichts der Material-Engpässe bei der Bundeswehr ist dies eine enorme Aufgabe. Auch darum soll es beim Besuch der Kanzlerin gehen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Geplant sind demnach Gespräche mit einzelnen Soldaten. Außerdem will Merkel sich vorführen lassen, wie die Soldaten mit schweren Panzern Gefechte üben.

Munster: NATO bescheinigt Einsatzfähigkeit 18.06.2018 19:30 Uhr Autor/in: Andreas Rabe 2019 führen Soldaten aus Munster mit einem Panzer-Kampfverband die schnelle Eingreiftruppe der NATO an. Ein NATO-Prüfer hat die Einsatzfähigkeit bescheinigt.







