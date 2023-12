Stand: 29.12.2023 15:38 Uhr Menschlicher Schädel in Wald bei Tostedt gefunden

Am Mittwoch ist in der Nähe von Welle bei Tostedt (Landkreis Harburg) ein menschlicher Schädel in einem Waldstück entdeckt worden. Laut Polizei wurde der Schädel in einer kleinen Seitenstraße sichtbar auf einem Haufen aus Laub und Ästen drapiert. Nach Einschätzung der Beamten kann der Schädel daher maximal einen Tag dort gelegen haben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt hat, heißt es. Die Polizei prüft dennoch, ob ein strafrechtliches Geschehen vorliegt. Ersten Untersuchungen zufolge handelt es sich um einen echten menschlichen Schädel. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet, um die Identität zu bestimmen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04181) 28 50 entgegen.

29.12.2023