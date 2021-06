Stand: 19.06.2021 11:56 Uhr Melbeck: Lagerhalle für Heu und Reet niedergebrannt

In Melbeck (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht zu Sonnabend eine Lagerhalle für Heu und Reet abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war es für ein Löschen beim Eintreffen der Feuerwehr schon zu spät. Deshalb hätten die Helfer die Halle kontrolliert herunterbrennen lassen. Auch am Vormittag glimmte es teils noch weiter. Nach ersten Schätzungen ist der Schaden erheblich, er soll bei bis zu 130.000 Euro liegen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.06.2021 | 08:00 Uhr