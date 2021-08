Stand: 27.08.2021 09:37 Uhr Mehrfamilienhaus in Walsrode brennt: 30 Bewohner evakuiert

In Walsrode hat es in der Nacht zu Freitag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Rund 30 Bewohner mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar.

