Stand: 24.02.2025 11:51 Uhr Buxtehude: Mehrfamilienhaus bei Brand zerstört - 550.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Buxtehude (Landkreis Stade) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mehrfamilienhaus zerstört worden. Das Feuer brach wohl im Obergeschoss aus, wo sich die Küche befand, so ein Sprecher der Feuerwehr Buxtehude. Zwei Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Sie kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, so die Polizei. Drei weitere Bewohner wurden von Feuerwehrleuten aus dem Haus gerettet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Weil das Haus aus dem Jahr 1911 eine mit Stroh gedämmte Holzdecke hatte, gestalteten sich die Löscharbeiten besonders schwierig, so der Feuerwehrsprecher. Hinzu kamen Temperaturen von minus 8 Grad, die das Löschwasser laut Feuerwehr an den Helmen und auf der Straße gefrieren ließen. Der Schaden wird auf 550.000 Euro geschätzt.

