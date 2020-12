Stand: 04.12.2020 07:38 Uhr Mehrere Verletzte bei Bränden

Im Kreis Lüchow Dannenberg haben sich bei Bränden am Abend insgesamt drei Menschen leicht verletzt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zunächst war es laut Polizei in Göhrde zu einem offenen Feuer gekommen, als Bewohner eines Ferienhauses einen Kachelofen entfachen wollten. Der Mann und die Frau atmeten dabei Rauch ein. Später brannte in Dannenberg eine Garage ab. Der Eigentümer wollte nach Angaben der Polizei noch Gegenstände herausholen und verbrannte sich dabei leicht. Die Ursache für den Garagenbrand suchen die Beamten noch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.12.2020 | 06:30 Uhr