Mehrere Jugendliche kollabieren auf Geburtstagsparty in Park

Im Lüneburger Kurpark sind laut Polizei am Samstagabend mehrere Jugendliche und Heranwachsende kollabiert. Demnach hatten etwa 20 Personen Bänke zusammengestellt und den Geburtstag eines 19-Jährigen gefeiert. Nachdem mehrere aus der Gruppe von einem Mischgetränk getrunken hätten, seien zwei junge Männer sowie eine junge Frau kollabiert. Die Personen seien nicht ansprechbar gewesen - Lebensgefahr habe bei der 18-jährigen Frau nicht ausgeschlossen werden können. Sie wurden zusammen mit zwei weiteren Personen in ein Krankenhaus gebracht. Alle hätten ähnliche Symptome gezeigt. Bei den Personen wurden unterschiedliche Alkoholbeeinflussungen von 0,5 bis 2,2 Promille festgestellt. Schnelltests zeigten außerdem bei drei Personen Hinweise auf "Liquid Ecstasy". Einzelne Personen standen laut Polizei zudem unter dem Einfluss von THC, Ecstasy und Amphetaminen. Der Gesundheitszustand aller betroffenen Personen habe sich laut Klinikum Lüneburg am Sonntag stabilisiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

