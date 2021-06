Stand: 22.06.2021 16:17 Uhr Mehrere Feuer in Obdachlosenunterkunft in Uelzen

In einer Obdachlosenunterkunft in Uelzen sind am Dienstag mehrere Feuer gelegt worden. Die Polizei hat bereits den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Bei dem Verdächtigen handele es sich laut Polizei um einen Bewohner der Unterkunft. Der 47-Jährige sei bereits in der jüngsten Vergangenheit wegen einer Vielzahl von Brandstiftungen und Sachbeschädigungen auffällig geworden. Die Feuerwehr habe die Feuer löschen können und größere Schäden verhindert. Ein Polizeisprecher gab den Sachschaden mit einigen Tausend Euro an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.06.2021 | 06:30 Uhr