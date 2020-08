Stand: 19.08.2020 10:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehrere Corona-Fälle in Ikea-Logistikzentrum

Im Fall mehrerer Corona-infizierter Mitarbeiter in einem Logistik-Zentrum des Möbelherstellers Ikea in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) werden aktuelle Test-Ergebnisse erwartet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Landkreis hatte am Wochenende alle Beschäftigten des Personaldienstleisters Randstad in Elsdorf testen lassen. Bislang geht Ikea von 13 Infizierten aus, seitens der Behörden war von 20 Fällen die Rede. Ikea zufolge arbeitet momentan eine gesamte Schicht corona-bedingt nicht im Logistikzentrum. 15 Kollegen der betroffenen Mitarbeiter seien in Quarantäne geschickt worden. Kundenkontakte habe es nicht gegeben.

Unterkünfte laut Kreisärztin wohl nicht zu beanstanden

Nach Angaben einer Sprecherin von Randstad leben die Lagerarbeiter in eigenen Wohnungen und nicht in Massenunterkünften. Die Kreisärztin habe an den Wohnungen nichts zu beanstanden gehabt. Die Lagerarbeiter, Gabelstaplerfahrer und Packer würden sich auch in ihrer Freizeit in der Nähe ihrer drei Unterkünfte in Gyhum und Sittensen treffen. Nach Angaben einer Landkreissprecherin kochten sie teilweise zusammen und führen auch in Fahrgemeinschaften zum Logistikzentrum. In den kommenden Tagen sollen die Zeitarbeiter noch zweimal auf Corona getestet werden.

