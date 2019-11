Stand: 30.11.2019 11:08 Uhr

Mehr als 10.000 Granaten in Dethlinger Teich?

Knapp sechs Wochen nach Beginn der Erkundungsarbeiten am Dethlinger Teich im Heidekreis wird deutlich, wie enorm das Ausmaß der dort verschütteteten Munitionsreste ist. Verantwortliche des Heidekreises gehen davon, dass weit mehr als 10.000 Granaten im Dethlinger Teich verborgen sind. Das berichtet die "Böhme Zeitung" (Samstagsausgabe). Die Zahl gelte allein für den Bereich rund um die laufende Grabung. "Wenn die Arbeiter an die Wand der Bohrung schauen, sehen sie nur Granaten", sagte Friedrich-Wilhelm Otte, zuständiger Fachmann des Heidekreises, der Zeitung. Nach Angaben einer Sprecherin des Heidekreises wurden bis Donnerstag 1.006 Granaten geborgen. Alle bisher gefundenen Granaten seien zwar mit chemischen Kampfstoffen gefüllt gewesen, hätten aber keinen Zünder gehabt.

Mehr Kosten und mehr Zeit

Das Ausmaß der Funde wirke sich auf die Kosten der eigentlichen Probebohrung aus. Die von Land und Kreis zugeteilten 3,6 Millionen Euro seien bereits aufgebraucht. Weitere 1,6 Millionen Euro seien laut Verwaltung nötig, berichtet die Zeitung. "Der Landkreis wird das allein nicht stemmen können", sagte der Erste Kreisrat Oliver Schulze der "Böhme-Zeitung". Dem Zeitplan hinken die Arbeiten bereits hinterher, wie der Landkreis Mitte November einräumte. Die mehr als sechs Meter tiefe Probebohrung sollte eigentlich bis Weihnachten abgeschlossen sein. Bislang sei man aber erst bei einer Tiefe von dreieinhalb Metern.

Videos 03:40 Hallo Niedersachsen Munitionsbergung aus dem Dethlinger Teich Hallo Niedersachsen Der Dethlinger Teich im Heidekreis gilt als eine der größten Kriegswaffen-Halden der Bundesrepublik. Kampfmittel-Experten untersuchen, was genau dort lagert. Video (03:40 min)

Splitterschutzmauern und Erdwälle

Der Dethlinger Teich gilt als eine der größten Kriegswaffen-Halden der Bundesrepublik. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier Hunderte Tonnen Granaten und Giftgasbehälter verklappt. Seit 1952 ist der Teich mit einer Deckschicht aus Betonschutt und Boden versiegelt. Im September war der Teich geöffnet worden. Experten sollen prüfen, welche Gefahren von dort ausgehen. Der Teich hatte einen Durchmesser von rund 60 Metern. Wie weit sein gefährlicher Inhalt genau in den Boden reicht, ist unklar. Für die Arbeiten wurde ein etwa 600 Quadratmeter großes Zelt am Waldrand zwischen Oerrel und Dethlingen aufgebaut. In dem Zelt befindet sich das Loch in der etwa dreißig Zentimeter dicken Betondecke. Drumherum wurden Splitterschutzmauern und Erdwälle errichtet. Ein Notarzt ist vor Ort. Eine zunächst geltende Einschränkung, dass nur bei Westwind gearbeitet wird, wurde "bis auf Weiteres" aufgehoben, wie der Landkreis Mitte November mitteilte. Eine Gefährdung der Bevölkerung außerhalb der Sperrzone werde ausgeschlossen, hieß es.

Dethlinger Teich: Auf der Suche nach Chemiewaffen













Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2019 | 08:00 Uhr