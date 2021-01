Stand: 14.01.2021 16:20 Uhr Mehr Naturschutz für Oederquarter Moor im Nordosten

Durch Wiedervernässung soll das Naturschutzgebiet Oederquarter Moor in den Landkreisen Stade und Cuxhaven erhalten werden. Die anhaltende Entwässerung des Moores gefährde das für den Naturschutz wertvolle Areal, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz am Donnerstag mit. Die Betriebsstelle in Lüneburg arbeite deshalb daran, den oberflächigen Abfluss von Niederschlägen zu reduzieren. Zunehmende Dürreperioden und dadurch weiter gesunkene Moor-Wasserstände führten zu einer beschleunigten Zersetzung von Torfen und damit zur Freisetzung von klimaschädlichen Treibhausgasen. Um dem zu begegnen, werden nun Entwässerungsgräben auf den landeseigenen Flächen im und am Rand des 109 Hektar großen Naturschutzgebietes verschlossen. Das Projekt werde mit EU-Geldern und Landesmitteln des niedersächsischen Umweltministeriums gefördert, hieß es.

