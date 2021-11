Stand: 26.11.2021 09:20 Uhr Mehr Geld für zwei Geburtshilfekliniken in Niedersachsen

Zwei Kliniken für Geburtshilfe sollen mehr Geld vom Land Niedersachsen bekommen. Unter anderem solle das geplante Mutter-und Kind-Zentrum "Henrike" am Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover stärker gefördert werden, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Hannover mit, ohne exakte Summen zu nennen. Auch für den Bau eines neues Bettenhaus mit Geburtshilfe und Neonatologie am Städtischen Klinikum in Lüneburg werde zum 1. Januar 2022 das Fördervolumen aufgestockt. Die künftige Spezialklinik "Henrike" ist ein gemeinsames Projekt des Gesundheitskonzerns Diakovere und des Kinderkrankenhauses. Es soll bis 2023 laut Planung für 70 Millionen Euro am Standort des Kinderkrankenhauses entstehen.

