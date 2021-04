Stand: 28.04.2021 17:08 Uhr Mehlbeck: Bundespolizei hilft bei Löschen von Waldbrand

In Mehlbeck (Landkreis Lüneburg) ist am Mittwochnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratkilometern. Etwa drei Kilometer entfernt lokalisierten die Helfer einen weiteren Brandherd im Unterholz. Per Zufall seien zwei Einsatzwagen der Bundespolizei aus Ratzeburg nach einer Übung vorbeigekommen, sagte ein Sprecher. Sie hatten 11.000 Liter Wasser in zwei Wasserwerfern dabei, sodass die Brände zügig gelöscht werden konnten. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

