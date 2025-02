Stand: 05.02.2025 09:13 Uhr Meckelfeld: Unbekannte kippen größere Mengen Öl in Teich

In einem Teich in Seevetal-Meckelfeld (Landkreis Harburg) sind größere Mengen Öl gefunden worden. Ein Anwohner hatte sich am Montag bei der Gemeinde gemeldet und von einem Ölfilm auf dem Teich berichtet, so eine Sprecherin der Gemeinde Seevetal. Einsatzkräfte der Feuerwehr legten eine Ölsperre und saugten die Flüssigkeit ab. Gemeindemitarbeiter suchten nach dem Verursacher. Bisher ist dieser noch unbekannt. Auch wie viel Öl in den Teich gekippt wurde, ist nicht bekannt. Die Natur sei nicht geschädigt worden, so die Sprecherin.

