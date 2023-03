Stand: 01.03.2023 12:54 Uhr Meckelfeld: Marode Seevekanal-Brücke einseitig gesperrt

Die Brücke über den Seevekanal in Meckelfeld (Landkreis Harburg) ist ab Mittwoch nur noch einspurig befahrbar. Nach Auskunft der Kreisverwaltung in Winsen weist die 1955 gebaute Brücke altersbedingte Schäden auf. Deshalb dürfe das Bauwerk nicht mehr so stark belastet werden. Der Verkehr wird jetzt einspurig mit einer Ampel darüber geführt. Voraussichtlich bis Mitte Februar nächsten Jahres sollen Experten nun prüfen, ob die Brücke über den Seevekanal noch repariert werden kann und ob dies wirtschaftlich vertretbar wäre. Ein ähnlicher Fall sorgt in Maschen regelmäßig für Schlagzeilen. Dort ist die Decatur-Brücke am Rangierbahnhof bereits seit 2016 wegen Einsturzgefahr gesperrt. Die von der Gemeinde Seevetal geplante Instandsetzung soll rund 40 Millionen Euro kosten. Mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant.

