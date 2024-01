Stand: 11.01.2024 16:46 Uhr Massenschlägerei auf Supermarktparkplatz - 50 Menschen beteiligt

Auf einem Supermarktparkplatz in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) hat es am Mittwochabend eine Massenschlägerei gegeben. Rund 50 Personen sollen nach Polizeiangaben daran beteiligt gewesen sein. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage aber bereits beruhigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wegen unterschiedlicher Zeugenaussagen habe man den Anlass der Schlägerei nicht vollständig klären können. Die Beamten gehen davon aus, dass ein polizeibekannter Mann mit einem Werkzeug ein Auto erheblich beschädigt hatte und es deswegen zum Streit kam. Verletzt wurde bei der Schlägerei niemand.

