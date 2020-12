Stand: 09.12.2020 14:26 Uhr Maskenverweigerer beleidigt Zugbegleiterin als "Domina"

Ein 58-jähriger Deutscher hat in einem ICE von Hamburg Richtung Hannover eine Zugbeleiterin als "Domina" beleidigt. Die 27-Jährige hatte den Mann zuvor gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der 58-Jährige weigerte sich und wollte den Zug in Lüneburg auch nicht verlassen. Bundespolizisten setzten den amtsbekannten Fahrgast im Bahnhof Lüneburg an die frische Luft. Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben in zwei Jahren bereits in rund 380 Vorgängen gegen ihn ermittelt. Neu hinzugekommen sind jetzt Strafanzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Erschleichen von Leistungen.

