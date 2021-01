Stand: 26.01.2021 10:31 Uhr "Maskenmann": Kindermörder auch in Frankreich vor Gericht

Der als "Maskenmann" bekannte Kindermörder Martin N. soll sich nun auch in Frankreich wegen des Todes eines Jungen verantworten. Er soll im Jahr 2004 an der französischen Westküste einen Zehnjährigen entführt und ermordet haben. Martin N. verbüßt bereits eine lebenslange Haftstrafe. Das Landgericht Stade hatte ihn 2012 wegen dreifachen Mordes verurteilt. In Sicherungsverwahrung muss er nach einem BGH-Urteil allerdings nicht. Zuvor war N. jahrelang maskiert in Schullandheime, Zeltlager und Privathäuser in Norddeutschland eingedrungen, um Jungen zu missbrauchen. Drei seiner Opfer tötete er.

