Maschener Kreuz: A1 bis Montag komplett gesperrt

Autofahrer auf der A 1 müssen an diesem Wochenende rund um das Maschener Kreuz viel Geduld aufbringen. Wegen des Neubaus einer Brücke an der Anschlussstelle Hittfeld ist die Autobahn seit Samstagmorgen um 5 Uhr komplett gesperrt. Betroffen ist der Bereich vom Horster Dreieck bis nach Hittfeld.

Archiv-Video 00:41 A1 bei Hittfeld bis Montagmorgen gesperrt Bei Hittfeld wird seit Freitagabend eine Brücke über die A1 abgerissen. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt, Montag um 4 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein. Video (00:41 min)

Mehrere Umleitungen eingerichtet

Vor allem die Autofahrer, die an die Ostsee fahren wollen oder von dort kommend bereits auf der Rückreise sind, müssen mehr Zeit einplanen. Wer nach Hannover will, wird bis zur Anschlussstelle Ramelsloh an der A7 umgeleitet. Von Hamburg oder Lüneburg kommend nach Bremen wird der Verkehr über die A261 geführt.

Ab Montag zwei Spuren wieder frei

Am Montagmorgen soll die A1 wieder freigegeben werden, allerdings mit engeren Fahrstreifen und nur jeweils zwei Spuren nach Norden und Süden. Diese Einschränkungen werden nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau in Verden bis Ende November bleiben, denn bis dahin dauern die Bauarbeiten an der neuen Brücke an. Zudem kommt es im Oktober an einem Wochenende noch einmal zu einer Vollsperrung.

