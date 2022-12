Stand: 16.12.2022 07:48 Uhr Maschen: Sanierung der Decatur-Brücke wird deutlich teurer

Die Sanierung der Decatur-Brücke am Rangierbahnhof Maschen (Landkreis Harburg) wird voraussichtlich rund 40 Millionen Euro kosten - mehr als doppelt so viel wie die bisher geplanten 16 bis 17 Millionen Euro. Das sagte Bürgermeisterin Emily Weede (CDU) dem NDR in Niedersachsen. Hauptursachen seien die extrem gestiegenen Baupreise und die aufwendige Entfernung von asbestbelasteten Brückenteilen. Die knapp 800 Meter lange Decatur-Brücke ist seit 2016 wegen Einsturzgefahr gesperrt. Weil ein Abriss oder Neubau zu teuer gewesen wäre, hat sich die Gemeinde Seevetal zu einer Sanierung des Bauwerks entschlossen. 2024 sollen die Arbeiten beginnen, 2028 könnte alles fertig sein. Dabei hofft die Gemeinde unter anderem auf finanzielle Unterstützung vom Land Niedersachsen. Bürgermeisterin Weede sagte, dass jetzt erstmal die Förderanträge gestellt werden - und dann müsse geprüft werden, was leistbar sei.

