Stand: 28.05.2021 09:20 Uhr Maschen: Ausschuss in Seevetal diskutiert über A39-Anschluss

Der Verkehrsausschuss in Seevetal (Landkreis Harburg) hat am Donnerstag über die Machbarkeitsstudie zur A39-Anschlussstelle in Maschen diskutiert. Laut Ortsbürgermeisterin Angelika Tumuschat-Bruhn (SPD) hat es viel Kritik an der Studie gegeben, auch wenn die Ausschussmitglieder einzelne Aspekte für sinnvoll halten, wie zum Beispiel eine neue Ampelschaltung. Trotzdem sei kein vernünftiges Verkehrskonzept für die Gemeinde vorgesehen, die unter anderem durch das neue Aldi-Zentrallager in Stelle ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen befürchtet. Beschlüsse seien aber noch nicht gefasst worden. Das Konzept werde in den kommenden Wochen weiter diskutiert, zunächst im Umweltausschuss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.05.2021 | 08:30 Uhr