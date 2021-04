Stand: 28.04.2021 15:30 Uhr Maschen: A39 am Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt

Auf der A39 ist am Donnerstag die Anschlussstelle Maschen zwischen 9.30 und 14 Uhr wegen Instandsetzungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Betroffen sind die Auf- sowie die Abfahrt Richtung Lüneburg und die Auffahrt in Richtung Hamburg. Umleitungen werden eingerichtet. Da die Arbeiten vom Wetter abhängen, kann es allerdings sein, dass sie kurzfristig verschoben werden müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.04.2021 | 06:30 Uhr