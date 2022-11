Stand: 22.11.2022 16:02 Uhr Marienkirche in Suhlendorf bei Uelzen wird saniert

Die Marienkirche in Suhlendorf (Landkreis Uelzen) soll saniert werden. Nach Weihnachten werde damit begonnen, historische Malereien freizulegen, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jetzt mit. Die Stiftung unterstützt die Arbeiten mit 50.000 Euro. Die Marienkirche in Suhlendorf gilt als Musterbeispiel neugotischer Architektur in der Region. Bei einer Renovierung im Jahr 1964 waren allerdings einige Malereien einem Neuanstrich zum Opfer gefallen. Die Kunstwerke, darunter eine wertvolle Wandteppich-Malerei, sollen nun wiederhergestellt und erneuert werden. Die Marienkirche steht mitten in Suhlendorf unweit des Marktplatzes. Vor Errichtung des heutigen Baus gab es dort den Angaben zufolge eine Feldsteinkirche mit gedrungenem Wehrturm. Den Neubau entwarf Conrad Wilhelm Hase unter Mitwirkung von Friedrich Wilhelm Karl Jacob, der sich später als Kirchbaumeister einen Namen machte. Unter seiner Bauleitung wurde die Kirche bis 1905 vollendet. Abgesehen von der Renovierung im Jahr 1964 ist der Sakralbau unverändert erhalten.

Abgesehen von der Renovierung im Jahr 1964 ist der Sakralbau unverändert erhalten.

