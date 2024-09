Stand: 01.09.2024 14:54 Uhr Mann wird durch Einbrecher geweckt - und hindert ihn an der Flucht

Die Polizei in Lüneburg hat am Samstagmorgen einen 47-Jährigen auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war der Mann über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Der Bewohner sei durch die Geräusche geweckt worden. Er habe über den Notruf die Polizei verständigt und den Beschuldigten bis zum Eintreffen der ersten Streife an der Flucht gehindert. Der Mann sei laut Polizei einschlägig bekannt. Beim Festgenommenen seien diverse Gegenstände gefunden worden, die aus anderen Einbrüchen in Lüneburg stammen können. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Rufnummer (04131) 83 06-22 15 entgegen.

