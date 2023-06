Mann vor Imbiss in Stade erschossen: Lebenslange Haftstrafe Stand: 13.06.2023 14:11 Uhr Am Landgericht Stade ist heute das Urteil in einem Mordprozess gefallen: Der 28-jährige Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor einem Imbiss hatte er im September einen Mann erschossen.

Seit Mitte Januar musste sich der Mann vor Gericht verantworten.Vorgeworfen wurde ihm Mord an einem 23-Jährigen und Mordversuch in mehreren Fällen. Er soll unter anderem versucht haben, Ersthelfer zu töten. Diese hatten dem 23-jährigen Opfer nach den Schüssen am Imbiss zu Hilfe kommen wollen. Das Opfer starb an seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Das Gericht folgte in seinem Urteil der Forderung. Eine besondere Schwere der Schuld stellten die Richter nicht fest. Die Verteidigung hatte für eine Freiheitsstrafe um die zehn Jahre plädiert.

VIDEO: Streit in Imbiss: 23-Jähriger in Stade erschossen (20.09.2022) (1 Min)

Angeklagter im Mordprozess: Es ging um "eine persönliche Sache"

Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich. Das Motiv für die Tötung konnte im Prozess nicht vollständig geklärt werden. Es habe sich um "eine persönliche Sache" gehandelt, nicht etwa um Geld oder um Drogengeschäfte, so die Aussage des Angeklagten.

Angeklagter wollte drei Männer erschießen

Ein Gutachter hatte den Angeklagten als voll schuldfähig bezeichnet. Der 28-Jährige hat gestanden, dass er nicht nur einen, sondern drei Männer töten wollte. Auf die beiden anderen soll er kurz nach der tödlichen Tat am Imbiss in deren Wohnung geschossen haben. Einer der Männer wurde durch einen Bauchschuss schwer verletzt, bevor der Schütze überwältigt werden konnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.06.2023 | 06:30 Uhr