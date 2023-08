Stand: 03.08.2023 20:43 Uhr Mann stürzt mit Motorroller auf nasser Fahrbahn und stirbt

Ein 65-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem schweren Unfall in Suderburg (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Motorroller unterwegs und ist auf der regennassen Fahrbahn gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen ist er dabei mit seinem Kopf auf den Untergrund aufgeschlagen. Zwar habe der Mann einen Halbschalenhelm getragen, dieser sei aber vermutlich verrutscht, so die Polizei. Der 65-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Passanten hätten den Verunglückten erst 45 Minuten später entdeckt, hieß es.

