Stand: 02.08.2021 10:21 Uhr Mann stirbt nach Brand auf Campingplatz in Hassendorf

Nach dem Brand auf einem Campingplatz in Hassendorf im Landkreis Rotenburg in der vergangenen Woche ist ein Mann nun gestorben. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war vergangenen Donnerstag im Wohnwagen des 71-Jährigen ausgebrochen. Ursache für den Brand war offenbar eine Kerze. Der Wohnwagen auf dem Campingplatz in Hassendorf brannte ab. Außerdem wurden ein weiterer Wohnwagen und ein Auto zerstört.

